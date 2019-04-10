Из музея в Санкт-Петербурге похитители крюком пытались украсть скульптуру

в Санкт-Петербурге двух мужчин задержали при попытке похитить с помощью крюка одну из скульптур Михайловского замка.

В российском городе Санкт-Петербург на территории "Русского музея" двое неизвестных мужчин хотели с помощью крюка похитить одну из скульптур Михайловского замка.

В российских правоохранительных органах рассказали, что сотрудник ВОХР во время нахождения на посту охраны в Михайловском замке заметил двух неизвестных личностей, которые лезли по веревке с моста через окружающий замок ров, где имеются ниши, в которых установлены деревянные скульптуры солдат.

В полиции отметили, что их удалось задержать в тот момент, когда один из них, спустившись к воде по веревке, пытался зацепить крюком скульптуру. Злоумышленников доставили в отделение полиции.

Напомним, россиянин украл картину знаменитого художника Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи. В последствии, 28 января 2019 года российская полиция совместно с ФСБ страны задержали подозреваемого в хищении картины. Он рассказал оперативникам, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в районе Одинцово, где она и была изъята полицейскими.