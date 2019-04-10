Скачать
Среда, 10.04.2019
Россия сорвала минские переговоры по Донбассу
Россия сорвала минские переговоры по Донбассу
Украина расширила эмбарго на российские товары
Украина расширила эмбарго на российские товары
Аякс - Ювентус: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Аякс - Ювентус: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Елена Кравец из "Квартал 95" просит о помощи
Елена Кравец из "Квартал 95" просит о помощи

Россия пригрозила конфликтом за нарушения морских границ

Россия пригрозила конфликтом за нарушения морских границ
14:21 Сегодня Телеграф lifeonphoto.com

Российские политики уверены, что конфликт между Украиной и Россией может возобновится с новой силой, если по Керченском проливе попытаются пройти корабли.

Даже при участии НАТО российская сторона может не удержаться от возможного конфликта. Такого мнения не только политики, в заявлении Совфеда РФ четко обозначено, что может спровоцировать новую волну военных действий.

Так, в тексте заявления указано, что проход украинских кораблей по Керченском проливе нарушает установленные процедуры, о которых украинская сторона знает и исполняла их до ноября прошлого года. Также в документе подчеркнули, что дело не в присутствии НАТО или демонстрации сил обеих сторон. И попытки нарушить правила могут вовлечь Альянс в новый военный военный конфликт между Украиной и Россией.

Из музея в Санкт-Петербурге похитители крюком пытались украсть скульптуру

Российская сторона, оценивая инцидент с захваченным морским судном с моряками на борту, возлагает вину на украинскую сторону. Там заявляют, что ВМС Украины якобы нарушили границы. Это и спровоцировало ответную реакцию россиян. В Совете Федераций также обеспокоены скоплением сил НАТО в Черноморском регионе и поддержка стороной Альянса стран Грузии и Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, НАТО, РФ, Керченский пролив, Конфликт, Флот, Корабли, Альянс, Совфед.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 10 апреля 2019: все знаки Зодиака
02 До +20 и дожди с грозами: в Украине будет тепло, но дождливо
03 "Олимпийский" получил запросы на дебаты от кандидатов в президенты
04 Елена Кравец из "Квартал 95" просит о помощи
05 Противопоказания: кому нельзя употреблять имбирь
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
До +20 и дожди с грозами: в Украине будет тепло, но дождливо
До +20 и дожди с грозами: будет тепло, но дождливо
Вместо кассовых аппаратов будут использовать смартфоны
Вместо кассовых аппаратов будут использовать планшеты
Отказали тормоза: в Днепре КрАЗ снес 10 автомобилей, есть пострадавшие
Отказали тормоза: в Днепре КрАЗ снес 10 автомобилей
Женщина Украины 2019: Оля Полякова стала женщиной года
Женщина Украины 2019: Оля Полякова стала женщиной года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь