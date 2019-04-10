Россия пригрозила конфликтом за нарушения морских границ

Российские политики уверены, что конфликт между Украиной и Россией может возобновится с новой силой, если по Керченском проливе попытаются пройти корабли.

Даже при участии НАТО российская сторона может не удержаться от возможного конфликта. Такого мнения не только политики, в заявлении Совфеда РФ четко обозначено, что может спровоцировать новую волну военных действий.

Так, в тексте заявления указано, что проход украинских кораблей по Керченском проливе нарушает установленные процедуры, о которых украинская сторона знает и исполняла их до ноября прошлого года. Также в документе подчеркнули, что дело не в присутствии НАТО или демонстрации сил обеих сторон. И попытки нарушить правила могут вовлечь Альянс в новый военный военный конфликт между Украиной и Россией.

Российская сторона, оценивая инцидент с захваченным морским судном с моряками на борту, возлагает вину на украинскую сторону. Там заявляют, что ВМС Украины якобы нарушили границы. Это и спровоцировало ответную реакцию россиян. В Совете Федераций также обеспокоены скоплением сил НАТО в Черноморском регионе и поддержка стороной Альянса стран Грузии и Украины.