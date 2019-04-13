В Тюмени ФСБ развернули контртеррористическую операцию

В России ФСБ проводит контртеррористическую операцию.

В Тюмени (РФ) проводится контртеррористическая операция. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на региональное управление ФСБ России по Тюменской области.

"Режим контртеррористической операции (КТО) введен вечером в пятницу в Тюмени", - говорится в сообщении.

По данным регионального управления ФСБ, в одном из частных домов Тюмени находятся вооруженные приверженцы международной террористической организации ИГИЛ (запрещена на территории России), планировавшие теракт. Контртеррористическая операция проводится в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная.

СМИ отмечает, что оперативный штаб в Тюменской области обратился к жителям Тюмени с просьбой с пониманием отнестись к введению режима КТО. Руководство операцией возложено на начальника регионального управления ФСБ России. Местные СМИ сообщают о том, что в районе проведения КТО отключили электричество, уличное освещение, а жителей частного сектора эвакуировали.