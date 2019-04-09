ФСБ задержала украинца якобы члена "Правого сектора"

Новости Украины: В РФ задержали украинца и открыли дело за якобы подготовку к "ведению партизанской войны против России".

В России задержали гражданина Украины за якобы подготовку к «ведению партизанской войны против России».

Как сообщила сегодня пресс-служба ФСБ РФ, задержание состоялось 9 апреля.

Российское следствие установило, что в 2014 году Игорь Пирожок в Украине вступил в состав «Правого сектора» под псевдонимом Роман Чирка, где якобы «для ведения партизанской войны против России» создал отряд «Хорти» («Борзые»).

В ФСБ заявляют, что в январе 2018 года он прибыл в московский регион, где проживал по различным «конспиративным адресам» и «распространял идеологические и агитационно-пропагандистские материалы «Правого сектора» с целью вовлечения граждан РФ в деятельность организации».

Возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 282.2 и ч. 2 ст. 282.2 Уголовного кодекса России «Организация деятельности экстремистской организации».

«В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщает ФСБ.

Также в ФСБ сообщили, что во время обысков по местам жительства и работы указанного лица изъята литература, символика, обмундирование и снаряжение «Правого сектора», агитационные материалы, средства связи и «другие материальные доказательства причастности к деятельности организации».