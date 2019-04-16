В Госдуме РФ приняли закон об устойчивом Рунете

Государственная Дума России во вторник, 16 апреля, приняла закон об устойчивом Рунете, закон создает независимую инфраструктуру для бесперебойного интернета.

Госдума на заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон об устойчивом Рунете. Закон создает независимую инфраструктуру для бесперебойного функционирования интернета в РФ. Как говорится в пояснительной записке к документу, закон "подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США". В соответствии с ним, вносятся изменения в законы "О связи" и "Об информации".

29 марта вступили в силу пакеты законов, вводящие ответственность за распространение в интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сведений или так называемых "фейк ньюс", а также за оскорбление госсимволов. Действие закона о "фейк ньюс" касается распространения информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам РФ, Конституции или органам власти.

Бороться с анонимностью в интернете с помощью регистрации по паспорту контрпродуктивно, считает глава Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов.

"В некоторых странах можно получить доступ в интернет только по предъявлению паспорта. И мы в какой-то степени пошли по этому пути. Но это не решает проблему, потому что интернет по природе своей анонимен. Бороться с этим мне представляется контрпродуктивно. Нужно искать другие пути регулирования деятельности в интернете", - сказал М.Федотов во время выступления в МГИМО.

Он отметил, что наш законодатель не задумывается о том, как действуют нормы права в интернете в вопросе анонимности. В интернете нет людей, а взаимодействие осуществляется между компьютерами, а не между людьми, сказал глава СПЧ.

М.Федотов считает, что необходимо создать инструменты регулирования в интернете на международном уровне.

"Национальный законодатель ограничен в своих возможностях регулирования деятельности в интернете. Именно поэтому мы должны стремиться к формированию международного правового регулирования деятельности в киберпространстве. Регулирование деятельности в интернете должно быть трансгранично" - заявил М.Федотов.

По его мнению, России следует присоединиться к Европейской конвенции о кибербезопасности. Также глава СПЧ считает, что необходимыми нормами регулирования в киберпространстве являются саморегулирование и программный код (определенные правила, которые прописывают программисты).