Скачать
Вторник, 16.04.2019
Джемилев: Хотел бы услышать ответы на свои вопросы от самого Зеленского
Джемилев: Хотел бы услышать ответы на свои вопросы от самого Зеленского
В результате пожара в Нотр-Даме пострадали три человека
В результате пожара в Нотр-Даме пострадали три человека
Украинская легкоатлетка завоевала бронзу международного полумарафона
Украинская легкоатлетка завоевала бронзу международного полумарафона
Катя Осадчая отреагировала на ужасный пожар в Нотр-Даме
Катя Осадчая отреагировала на ужасный пожар в Нотр-Даме

В Госдуме РФ приняли закон об устойчивом Рунете

В Госдуме РФ приняли закон об устойчивом Рунете
12:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Государственная Дума России во вторник, 16 апреля, приняла закон об устойчивом Рунете, закон создает независимую инфраструктуру для бесперебойного интернета.

Госдума на заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон об устойчивом Рунете. Закон создает независимую инфраструктуру для бесперебойного функционирования интернета в РФ. Как говорится в пояснительной записке к документу, закон "подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США". В соответствии с ним, вносятся изменения в законы "О связи" и "Об информации".

29 марта вступили в силу пакеты законов, вводящие ответственность за распространение в интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сведений или так называемых "фейк ньюс", а также за оскорбление госсимволов. Действие закона о "фейк ньюс" касается распространения информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам РФ, Конституции или органам власти.

Бороться с анонимностью в интернете с помощью регистрации по паспорту контрпродуктивно, считает глава Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов.

"В некоторых странах можно получить доступ в интернет только по предъявлению паспорта. И мы в какой-то степени пошли по этому пути. Но это не решает проблему, потому что интернет по природе своей анонимен. Бороться с этим мне представляется контрпродуктивно. Нужно искать другие пути регулирования деятельности в интернете", - сказал М.Федотов во время выступления в МГИМО.

Он отметил, что наш законодатель не задумывается о том, как действуют нормы права в интернете в вопросе анонимности. В интернете нет людей, а взаимодействие осуществляется между компьютерами, а не между людьми, сказал глава СПЧ.

М.Федотов считает, что необходимо создать инструменты регулирования в интернете на международном уровне.

"Национальный законодатель ограничен в своих возможностях регулирования деятельности в интернете. Именно поэтому мы должны стремиться к формированию международного правового регулирования деятельности в киберпространстве. Регулирование деятельности в интернете должно быть трансгранично" - заявил М.Федотов.

В РФ не исключают непризнания выборов в Украине

По его мнению, России следует присоединиться к Европейской конвенции о кибербезопасности. Также глава СПЧ считает, что необходимыми нормами регулирования в киберпространстве являются саморегулирование и программный код (определенные правила, которые прописывают программисты).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Госдума РФ, Об устойчивом Рунете, Принят закон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 16 апреля 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 16 апреля – День Никиты, День Гафии
03 Прогноз погоды на 16 апреля: будет прохладно, пасмурно и дождливо
04 Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (8.04 - 14.04)
05 Активисты подали в суд на Зеленского: постановление уже в НАБУ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прогноз погоды на 16 апреля: будет прохладно, пасмурно и дождливо
Погода в Украине 16 апреля: дожди, местами со снегом
Украина выразила готовность помочь в восстановлении Собора Парижской Богоматери
Украина готова помочь в реставрации Собора Парижской Богоматери
Пожар в Соборе Парижской Богоматери погасили (Фото)
Пожар в Соборе Парижской Богоматери погасили (Фото)
Известная телеведущая во второй раз вышла замуж
Известная телеведущая во второй раз вышла замуж
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь