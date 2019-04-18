Мальта отказалась пропускать самолеты РФ в Венесуэлу: Кремль обещает "учесть" это

Москва предупредила Мальту из-за отказа пропустить российские самолеты в Венесуэлу.

Москва обещает учесть в двусторонних отношениях с Мальтой отказ пропустить два российских самолета в Венесуэлу.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РИА "Новости".

Как пояснила дипломат, 4 апреля Россия через свое посольство на Мальте в установленном порядке заблаговременно запросила разрешение на пролет через мальтийское воздушное пространство двух самолетов, перевозящих грузы и пассажиров в Венесуэлу.

"К сожалению, и хотела бы подчеркнуть - без объяснения причин, мальтийские власти отказали в выдаче разрешения на пролет указанных российских бортов", - заявила Захарова.

"Несмотря на то, что принятие подобных решений относится к суверенному праву, суверенной прерогативе каждого конкретного государства, решение властей Мальты выбивается из общепринятой практики, несет в себе определенный недружественный подтекст. Это тоже мы можем констатировать. Оно, безусловно, будет российской стороной учитываться в рамках двусторонних отношений с Валеттой ", - отметила она.

Ранее СМИ сообщали, что российские военные самолеты неоднократно использовали воздушное пространство Мальты для перелета из Сирии в Венесуэлу. В частности, в марте Мальта позволяла подобные рейсы, но в апреле решила отказать.