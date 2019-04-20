МИД Беларуси: посол РФ разрушает отношения между Минском и Москвой

МИД Беларуси: Послу РФ успешно удается разрушать отношения двух братских народов.

В Министерстве иностранных дел Беларуси заявили, что посол РФ в Минске Михаил Бабич разрушает дружественные отношения между странами. Как сообщает TUT.by, недавние высказывания российского дипломата прокомментировал начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси Анатолий Глаз.

"Могу лишь отослать к нашему предыдущему комментарию по поводу его эмоциональных заявлений некоторое время назад, в марте. Все сказанное нами ранее полностью подтверждается. Господин посол абсолютно не видит никакой разницы между российским федеральным округом, где, как нам рассказывали, он любил раздавать нравоучения налево и направо, и независимым государством.

Хотя в послании президент Беларуси абсолютно четко и ясно высказался по поводу независимости нашего государства и скептического, мягко говоря, отношения к нашей многовековой истории со стороны отдельных иностранных политиков", – отметил белорусский чиновник.

"В течение долгого времени ряд внешних сил безуспешно пытались разрушить тесные и дружественные отношения двух братских народов. Так вот: то, что не удалось этим внешним силам на протяжении нескольких последних десятилетий, успешно и эффективно удается господину Бабичу буквально за несколько месяцев", — заявил представитель МИД Беларуси. Основанием для дипломатического скандала стали недавние комментарии Бабича по теме конечной стоимости строительства БелАЭС.

Отношения РФ и Беларуси существенно ухудшились. В декабре прошлого года президент Беларуси Александр Лукашенко высказал мнение, что под предлогом "глубокой интеграции" Москва хочет инкорпорировать Беларусь в состав России. В марте Лукашенко заявил, что большинство граждан его страны выступают против объединения с Россией.