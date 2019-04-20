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В Беларусь начала поступать некачественная российская нефть

В Беларусь начала поступать некачественная российская нефть
18:55 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Беларусь потребует компенсацию за некачественную российскую нефть.

Белорусский концерн "Белнефтехим" будет требовать компенсации от российской "Транснефти" за поставку некачественной нефти.

Об этом сообщает БелТА со ссылкой на заявление главы концерна Андрея Рыбакова.

"Все возможные последствия будут обсуждены с "Транснефтью" на предстоящем совещании. Белорусская сторона будет настаивать на выработке компенсационных механизмов", - сказал он.

Председатель отметил, что требуется заместить нефть качественным продуктом с отсутствием превышения допустимой концентрации по хлорорганике. Концерн над этим работает и ждет информации от российской стороны.

"У нас с белорусской стороной заключены договоры на прокачку нефти, где оговорены в том числе действия сторон в случае превышения норм органических хлоридов в нефти. Мы будем действовать в соответствии с этими договорами", - заявили в российской "Транснефти".

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О том, что из России стала поступать некачественная нефть Urals, стало известно вечером 19 апреля. Первыми о поступлении некачественной нефти сообщил Мозырский нефтеперерабатывающий завод, отдельные пробы показывали превышение содержания хлорорганических соединений в сто раз.

Эти соединения могут испортить теплообменное оборудование и катализаторные системы, их ремонт может занять от полугода и больше, а ущерб может составить сотни миллионов долларов.

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Нефтепродукты, Россия, Нефть, Беларусь, Белнефтехим, Андрей Рыбаков.
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