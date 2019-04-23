Суицид произошел в туалете одной из поликлиник Иркутска

В России пенсионер покончил с собой в туалете поликлиники № 6 в Иркутске.

В связи с инцидентом сотрудники регионального управления СК начали доследственную проверку.

"Проводим доследственную проверку по факту самоубийства. Мужчине было 79 лет, он хотел сдать анализы, но так и не сдал", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что мужчина покончил с собой в туалете медицинского учреждения.

Ранее сообщалось, следователи в Воронеже (РФ) возбудили уголовное дело по факту ампутации здоровой ноги местной жительнице в городской больнице N3, сообщает СУ СКР по региону. Дело квалифицировано по ч.2 ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).