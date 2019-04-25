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"Принудительная украинизация": МИД РФ возмутился законом об украинском языке

"Принудительная украинизация": МИД РФ возмутился законом об украинском языке
17:32 Сегодня Телеграф УНИАН

В МИД РФ назвали закон о языке в Украине "принудительной украинизацией".

В МИД России назвали закон о функционировании украинского языка как государственного "принудительной украинизацией".

Об этом на брифинге в Москве сказала официальный спикер МИД России Мария Захарова.

"Верховная Рада приняла во втором чтении скандальный закон об украинском языке. По-другому его назвать нельзя. По своей сути он является законом о принудительной украинизации, фактически тотальной", - уверена Захарова.

По ее мнению, закон устанавливает "прямые запреты и ограничения на использование русского языка в различных аспектах общественной жизни".

"После официального опубликования принятого документа ему будет дана соответствующая оценка, хотя уже понятно, что многие положения навязаны уходящей администрацией Порошенко и что он входит в противоречие с целым рядом международно-правовых норм", - заявила Захарова.

Она утверждает, что данный закон "идет вразрез" с Минскими соглашениями, где зафиксировано "право на языковое самоопределение", что осложнит мирное урегулирование.

Как сообщалось ранее, сегодня, 25 апреля, Верховная Рада Украины приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Закон поддержали 278 народных депутатов. Закон предусматривает, что каждый гражданин Украины обязан владеть государственным языком как языком своего гражданства.

При этом государство организует курсы украинского языка для взрослых и обеспечивает возможность свободно овладеть государственным языком гражданам Украины, которые не имели такой возможности. Согласно закону, лицо, которое намерено приобрести гражданство Украины, обязано подтвердить соответствующий уровень владения государственным языком.

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При этом, в частности, лица, проходящие военную службу в Вооруженных силах Украины и награжденные государственной наградой, и лица, принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для страны, имеют право на приобретение украинского гражданства без заверения уровня владения государственным языком, но обязаны овладеть им в течение одного года со дня приобретения гражданства.

Действие закона не распространяется на сферу частного общения и совершения религиозных обрядов. Закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования, кроме ряда позиций, вступление которых откладывается на несколько лет.

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Россия, Языковой закон, МИД РФ, Мария Захарова.
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