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Путин прокомментировал итоги выборов президента Украины

Путин прокомментировал итоги выборов президента Украины
13:59 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости Украины: Владимир Путин назвал итоги выборов "полным провалом политики Порошенко".

Президент РФ Владимир Путин заявил, что "Россия готова восстанавливать отношения с Украиной в полном объеме, но не может сделать это в одностороннем порядке".

Об этом он сказал на пресс-конференции во Владивостоке, где завершились его переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает российский "Интерфакс".

"Мы хотим, готовы к тому, чтобы восстанавливать отношения в полном объеме, но мы не можем делать это в одностороннем порядке", – цитирует агентство Путина.

Отмечается, что президент РФ назвал итоги выборов в Украине "полным провалом политики Порошенко".

"Я уверен, что новые власти не могут этого не понимать. Посмотрим хотя бы на первые шаги (победителя президентстких выборов -ред). Понимать - это одно, а выстроить реалистичную политику, отвечающую интересам своего народа - это другое", - сказал он.

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"Если приходящие к власти люди в Киеве найдут в себе силы реализовать Минские соглашения, то мы будем всячески этому содействовать и будем делать все, чтобы нормализовать ситуацию на юго-востоке Украины", – сказал Путин, отвечая на вопрос журналистов.

Напомним, Международные наблюдатели отметили высокий уровень организации президентских выборов в Украине. По данным правоохранителей волеизъявление украинских граждан прошло спокойно.

21 апреля в Украине состоялся второй тур выборов президента. По подсчетам ЦИК 100% электронных протоколов, выборы выиграл шоумен Владимир Зеленский, которого поддержали 73,22% избирателей. За действующего главу государства Петра Порошенко отдали голоса 24,45% украинцев, пришедших на выборы.

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Выборы, Россия, Владимир Путин, Петр Порошенко, Выборы в Украине.
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