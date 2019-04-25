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Президент Турции поздравил Зеленского с победой на выборах

Президент Турции поздравил Зеленского с победой на выборах
12:39 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе телефонного разговора поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по телефону с победителем украинских президентских выборов Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Анадолу со ссылкой на администрацию президента Эрдогана.

"Наш президент провел телефонный разговор с новым президентом Украины Владимиром Зеленским, поздравив его в ходе беседы с успехом на выборах", - говорится в сообщении. Подробностей разговора в администрации не предоставили.

Как в Украине и мире отреагировали на победу Зеленского

Как сообщалось, в воскресенье, 21 апреля, после обнародования данных экзит-полов, В.Зеленский уверенно победил во втором туре выборов президента Украины, набрав более 70% голосов, тогда как его оппонент П.Порошенко – около 25%.

После обнародования результатов экзит-полов П.Порошенко позвонил В.Зеленскому и поздравил его с победой на выборах президента Украины.

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Турция, Выборы, Реджеп Тайип Эрдоган, Выборы президента, Президент Турции, Владимир Зеленский, Выборы 2019.
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