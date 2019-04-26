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Раскрыты возможности российских ракет для полета на Луну

Раскрыты возможности российских ракет для полета на Луну
04:43 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: kykyryzo.ru

Глава космического ведомства России рассказал о характеристиках российских ракет для полета на Луну.

Несмотря на финансовые трудности, Россия не оставляет попыток заявить о себе в новой "лунной гонке". По крайней мере, на словах. Ранее в "Роскосмосе" рассказали о разработке носителя сверхтяжелого класса "Енисей", а позже информированный источник сообщил о создании на ее базе более мощной ракеты "Дон".

Кроме того, стали известны основные характеристики этих изделий. Теперь глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал руководителям представительств других стран, которые собрались в центре "Космонавтика и авиация", дополнительные сведения о возможностях российских носителей.

"Первая ракета имеет стартовую массу 3167 тонн и способна доставить на низкую околоземную орбиту полезный груз массой не менее 100 тонн, на геостационарную орбиту — 26 тонн, к Луне — 27 тонн. Вторая, более мощная ракета имеет показатели, соответственно, 3281 тонна, 140 тонн, 29,5 тонны и 33 тонны", — пишет РИА Новости. В целом озвученные характеристики лишь подтвердили данные, которые появились раньше. В частности, что "Дон" должен стать самой мощной из космических ракет в российской истории.

Напомним, разработанный в советские годы носитель "Энергия" имел массу выводимого на низкую опорную орбиту груза 100 тонн. У создаваемого на его базе "Вулкана" аналогичный показатель мог достигать 200 тонн, однако эту ракету так никогда и не построили. Еще один советский носитель — Н-1 — мог вывести на низкую опорную орбиту 90 тонн нагрузки, а на лунную — более 30 тонн. Судьба ракеты-носителя сложилась непросто: все четыре испытательных запуска оказались неудачными на этапе работы первой ступени.

Что касается современной России, то даже без учета носителей "Дон" и "Енисей" парк ракет получается весьма разнообразным. "У нас в легком классе единичка — "Ангара", средний класс — "Союз-5", в тяжелом — "Ангара-А5", в супертяжелом классе — "Ангара-А5В"", — заявил ранее Дмитрий Рогозин.

Ракета, изготовленная с участием Украины, вывела на орбиту груз для МКС

Примечательно определение "супертяжелый класс" для ракеты А5В: его не применяют в классификации носителей. На практике Ангара-А5В должна стать ракетой тяжелого класса, которая будет дублировать функции уже существующей "Ангары-А5". По этой причине цели и задачи для А5В не совсем понятны. Еще более неоднозначную реакцию в СМИ вызвала новость о консервации легендарного "Гагаринского старта", который стал площадкой для первого в истории цивилизации запуска человека в космос.

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Россия, Луна, РФ, Космос, Ракета, Детали.
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