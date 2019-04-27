В РФ заявили, что загрязнение нефти было преднамеренным на терминале в Самаре

На терминале "СамараТрансНефти" было преднамеренное загрязнение нефти.

Загрязнения нефти в нефтепроводе "Дружба", из-за которого Беларусь, Польша и Украина остановили транзит российской нефти, было преднамеренным и произошло в частном терминале "СамараТрансНефти".

Об этом заявила российская компания "Транснефть", сообщают российские СМИ.

По словам пресс-секретаря компании Игоря Демина, силовые ведомства России возбудили по факту загрязнения уголовное дело и проводят в Самаре в офисах нескольких частных организаций следственные действия на предмет определения причастности к загрязнению нефти.

"Первые результаты свидетельствуют, что загрязнение было умышленным действием", — отметил Демин.

По его словам, вброс хлорорганических соединений осуществлялось через частный терминал "СамараТрансНефть-терминал", который находится в стадии банкротства, и куда поступала нефть от нескольких малых производителей.

Напоминаем, АО "Укртранснафта" поздно вечером 25 апреля вынужденно приостановило транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды" (МН "Дружба"). Такое решение компания приняла, в частности, руководствуясь соглашением о предоставлении услуг по транспортировке нефти территорией Украины. Согласно условиям этого договора, Укртранснафта имеет право остановить прием российской нефти, если сырье не соответствует качественным показателям.

Другой причиной приостановки транзита был отказ европейских партнеров принимать нефть на приемо-сдаточных участках "Будковце" (Словакия) и "Фенешлитке" (Венгрия).

Первые сообщения о некачественной нефть из нефтепровода "Дружба" появились 19 апреля от концерна "Белнефтехим". Он сообщал о 10-25-разовое превышение допустимых показателей доли органических хлоридов. Российская "Транснефть" признала отклонения в качестве, а Минэнерго РФ заявило, что проблемы носят "технический характер". 22 апреля некачественное сырье достигло европейских и украинских НПЗ.

26 апреля в Минске завершились переговоры операторов нефтетранспортной системы "Дружба" относительно возобновления работы нефтепровода. Представители РФ обязались возобновить транзит качественной нефти по нефтепроводу с 3 мая 2019 года.