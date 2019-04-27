Скачать
Суббота, 27.04.2019
Итоги 26 апреля: годовщина аварии на ЧАЭС, когда объявят результаты выборов, Совбез ООН по Украине
Итоги 26 апреля: годовщина аварии на ЧАЭС, когда объявят результаты выборов, Совбез ООН по Украине
Глава КС Шевчук подтвердил, что встречался с адвокатом Богданом
Глава КС Шевчук подтвердил, что встречался с адвокатом Богданом
Ливерпуль вернулся на первое место АПЛ, обыграв Хаддерсфилд
Ливерпуль вернулся на первое место АПЛ, обыграв Хаддерсфилд
Талантливый астрофотограф создает невероятные шедевры (Фото)
Талантливый астрофотограф создает невероятные шедевры (Фото)

В РФ заявили, что загрязнение нефти было преднамеренным на терминале в Самаре

В РФ заявили, что загрязнение нефти было преднамеренным на терминале в Самаре
06:14 Сегодня Телеграф Укринформ

На терминале "СамараТрансНефти" было преднамеренное загрязнение нефти.

Загрязнения нефти в нефтепроводе "Дружба", из-за которого Беларусь, Польша и Украина остановили транзит российской нефти, было преднамеренным и произошло в частном терминале "СамараТрансНефти".

Об этом заявила российская компания "Транснефть", сообщают российские СМИ.

По словам пресс-секретаря компании Игоря Демина, силовые ведомства России возбудили по факту загрязнения уголовное дело и проводят в Самаре в офисах нескольких частных организаций следственные действия на предмет определения причастности к загрязнению нефти.

"Первые результаты свидетельствуют, что загрязнение было умышленным действием", — отметил Демин.

По его словам, вброс хлорорганических соединений осуществлялось через частный терминал "СамараТрансНефть-терминал", который находится в стадии банкротства, и куда поступала нефть от нескольких малых производителей.

Напоминаем, АО "Укртранснафта" поздно вечером 25 апреля вынужденно приостановило транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды" (МН "Дружба"). Такое решение компания приняла, в частности, руководствуясь соглашением о предоставлении услуг по транспортировке нефти территорией Украины. Согласно условиям этого договора, Укртранснафта имеет право остановить прием российской нефти, если сырье не соответствует качественным показателям.

Другой причиной приостановки транзита был отказ европейских партнеров принимать нефть на приемо-сдаточных участках "Будковце" (Словакия) и "Фенешлитке" (Венгрия).

Первые сообщения о некачественной нефть из нефтепровода "Дружба" появились 19 апреля от концерна "Белнефтехим". Он сообщал о 10-25-разовое превышение допустимых показателей доли органических хлоридов. Российская "Транснефть" признала отклонения в качестве, а Минэнерго РФ заявило, что проблемы носят "технический характер". 22 апреля некачественное сырье достигло европейских и украинских НПЗ.

26 апреля в Минске завершились переговоры операторов нефтетранспортной системы "Дружба" относительно возобновления работы нефтепровода. Представители РФ обязались возобновить транзит качественной нефти по нефтепроводу с 3 мая 2019 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Нефть, РФ, Загрязнение.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гройсман рассказал о встрече с Зеленским
02 Экс-президент Польши: Зеленский не хочет говорить с Путиным один на один
03 В ЦИК назвали дату объявления итогов выборов президента Украины
04 "Шикарная фигура": Елена-Кристина Лебедь поразила вызывающим нарядом
05 Разумков рассказал о деталях встречи Зеленского с Гройсманом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Минюст США открыл дело против компании Ford
Минюст США открыл дело против компании Ford
Задержан первый серийный убийца в истории Кипра
Задержан первый серийный убийца в истории Кипра
Киберполиция объявила о наборе инспекторов по Украине
Киберполиция объявила о наборе инспекторов по Украине
Доказано, что сон помогает забыть неприятные воспоминания
Доказано, что сон помогает забыть неприятные воспоминания
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь