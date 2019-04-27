В Москве арестовали одного из крупнейших украинских мультимиллионеров: детали

В Москве задержали 51-летнего украинского мультимиллионера, бывшего народного депутата Павла Климца по обвинению в даче взятки в особо крупном размере.

В Москве сотрудники Следственного комитета России задержали 51-летнего украинского мультимиллионера Павла Климца. По информации российского газеты "Коммерсантъ", причиной задержания стало обвинение в даче взятки в особо крупном размере.

По информации, российский суд отправил его в СИЗО 12 апреля, но в последствии адвокаты обжаловали данное решение и апелляционная инстанция Мосгорсуда отменила постановление об аресте. Отмечается, что украинский бизнесмен по-прежнему находится под стражей. Дата нового разбирательства пока не назначена.

В российском издании предполагают, что Климец приехал в Москву, чтобы попытаться обсудить судьбу принадлежащих ему активов на Донбассе, контроль над которыми он фактически потерял в 2014 году.

Сообщается, что Климец ранее входил в сотню богатейших людей Украины, был депутатом Верховной Рады в 2006-2012 годах. Одним из основных его активов является группа компаний OLYMP. По данным Forbes Украина по состоянию на 26 апреля 2019 года, состояние бизнесмена оценивается в 34 миллиона долларов.