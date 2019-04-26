Горбачева экстренно госпитализировали

Бывший президент СССР Михаил Горбачев был госпитализирован и не смог приехать на премьеру документального фильма о себе.

Горбачев был госпитализирован и не смог приехать на премьеру документальной картины «Знакомьтесь, Горбачев», закрывающей 41-й Московский международный кинофестиваль.

Екс-президент хотел приехать на премьеру, но врачи запретили покидать больницу. "Не очень хорошо себя чувствует",-уточнил Сингер, не раскрывая причин госпитализации 88-летнего политика.

Но представить Горбачев-фонда назвал «недостоверной» данную информацию. Он пояснил, что провел сегодня с Горбачевым «в общей сложности, наверное, два часа», и добавил, что политик не планировал посещать премьеру фильма.

Напоминаем, что Ким Чен Ын сократил культурную программу во Владивостоке и покинул Россию раньше.