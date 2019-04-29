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На параде 9 мая в Москве не будет присутствовать ни один зарубежный лидер

На параде 9 мая в Москве не будет присутствовать ни один зарубежный лидер
21:26 Сегодня Телеграф Укринформ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на празднование Дня победы не приедет ни один зарубежный лидер, так как приглашения не рассылались.

В этом году на празднование Дня Победы в Москву не приедет ни один зарубежный лидер. Об этом российским СМИ сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Песков добавил, что специальные приглашения главам государств посетить Москву 9 мая не рассылались.

Издания отмечают, что в последние годы участие в параде лидеров зарубежных стран сокращалось. В 2015 году, когда Россия отмечала 70-летие Победы, приехали около 30 зарубежных лидеров: президенты многих стран СНГ, а также лидеры Монголии, Вьетнама, Венесуэлы, Сербии. Тогда на параде присутствовал и генсек ООН Пан Ги Мун.

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Главы европейских государств тогда отказались от визитов из-за агрессии РФ на востоке Украины. В 2015-м исключение составила канцлер ФРГ Ангела Меркель, но она прибыла в Москву 10 мая. В 2016 году почетным гостем на параде 9 мая был президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В 2017-м приехал лишь президент Молдовы Игорь Додон. В 2018 году на параде были президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

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Дмитрий Песков, День Победы, Парад в Москве, Зарубежные лидеры.
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