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СМИ: В Беларуси КГБ задержал экс-начальника службы безопасности Лукашенко

СМИ: В Беларуси КГБ задержал экс-начальника службы безопасности Лукашенко
23:05 Пн, 29 Апрель 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Белорусские СМИ сообщили о задержании экс-главы службы безопасности Лукашенко.

Комитет госбезопасности Беларуси (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего до середины 2014 года начальником службы безопасности президента Александра Лукашенко.

"КГБ задержал Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко. Возбуждено уголовное дело", - сообщил сайт газеты "Наша Нива" со ссылкой на "заслуживающие доверия источники".

В пресс-службе КГБ агентству "Интерфакс-Запад" отказались комментировать сообщение о задержании. "Не комментируем", - сказал представитель пресс-службы в ответ на вопрос агентства по поводу информации о задержании А.Втюрина.

По данным газеты, коттедж А.Втюрина в пригородном поселке Дрозды-2, где живут высокопоставленные чиновники, опечатан.

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В публикации утверждается, что чиновник был задержан неделю назад за взятки.

А.Втюрин проработал в службе безопасности президента почти 20 лет, в том числе, с 2007 по 2014 гг. являлся руководителем службы. С 2014 года по решению президента А.Втюрин занимает должность заместителя госсекретаря Совета безопасности.

А.Втюрин - уроженец Пензы. Окончил Саратовское высшее военное командное училище МВД России, а затем академию МВД Беларуси.

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Беларусь, КГБ, Андрей Втюрин.
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