Вашингтон раскритиковал Кремль за преследование религиозных меньшинств

В США рассказали, как РФ нарушает религиозные свободы в Крыму и на Донбассе.

Вашингтон раскритиковал преследование Кремлем религиозных меньшинств - как на территории РФ, так и в оккупированных районах Донбасса и в Крыму.

Об этом говорится в последнем докладе Комиссии США по вопросам международной религиозной свободы (USCIRF).

"Российское законодательство ориентируется на "экстремизм" без надлежащего определения этого термина, что дает возможность государству преследовать широкий спектр ненасильственной, неполитической религиозной деятельности", - говорится в докладе.

В этой связи приводятся случаи преследований представителей церкви сайентологии, свидетелей Иеговы, исламского миссионерского движения Джамаат Таблиг, последователей турецкого богослова Саида Нурси и других.

Отдельное внимание обращается на преследование религиозных меньшинств на Крымском полуострове, а также в оккупированных районах Донбасса.

"В оккупированном РФ Крыму российские власти продолжают похищать, пытать и сажать крымскотатарских мусульман", - отмечается в документе. Кроме того, на востоке Украины продолжается экспроприация церковных зданий и запугивание религиозных общин, указали в USCIRF.

Доклад содержит призывы к Москве внести изменения в закон об экстремизме, а также другие законодательные акты, которые используются для преследования религиозных меньшинств. США также призывают власти РФ не препятствовать присутствию международных наблюдателей в оккупированном Крыму для проверки соблюдения мировых стандартов прав человека и религиозной свободы.