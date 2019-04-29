Суд ООН проведет онлайн-трансляцию рассмотрения дела о захвате украинских судов

Новости Украины: Международный суд ООН покажет онлайн рассмотрение иска Украины к РФ.

Постоянная палата третейского суда в Гааге будет транслировать онлайн рассмотрение дела по иску Украины против РФ о нарушении Москвой Конвенции ООН по морскому праву и захвате трех украинских судов в Керченском проливе.

Об этом говорится в заявлении Постоянной палаты третейского суда.

Слушание дела начнется 10 июня 2019 года. В этот день свои доводы по делу приведут представители РФ, а 11 июня выступят представители Украины.

Второй этап устных прений состоится 13 и 14 июня. В первый день выступит российская делегация, во второй - представители Украины.

Как сообщалось ранее, 25 ноября 2018 года у берегов аннексированного Крыма российские пограничники обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины (катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу"), направлявшихся из Одессы в Мариуполь. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены.