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В Беларуси чистую нефть ждут ближе к полуночи 2 мая

В Беларуси чистую нефть ждут ближе к полуночи 2 мая
12:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Прибытие чистой нефти на белорусскую территорию ожидается не ранее 23:00 2 мая 2019 года.

Соответствующая стандартам качества российская нефть, прокачка которой в направлении Беларуси началась вечером 29 апреля, поступит на территорию республики не ранее 23:00 2 мая, сообщили во вторник агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

"С учетом скорости и графика движения нефти, а также расстояния - 106 км от ЛПДС "Унеча" до границы (Беларуси - ред.) прибытие нефти на белорусскую территорию ожидается не ранее 23:00 2 мая 2019 года", - сказал представитель пресс-службы.

"Принятые меры позволят восстановить работу лишь одной нитки трубопровода "Дружба". Полное восстановление потребует нескольких месяцев напряженной работы", - подчеркнул представитель "Белнефтехима".

Ранее в пресс-службе "Белнефтехима" заявили, что чистая нефть пока не поступила на территорию Беларуси, но движется к границе республики по нефтепроводу "Дружба" от распределительной станции "Унеча".

Прокачка чистой нефти по трубопроводу "Дружба" так и не началась

"По информации диспетчерской службы ОАО "Гомельтранснефть Дружба", 29 апреля 2019 года в 17.40 вслед за разделительным снарядом началась прокачка нефти, соответствующей стандартным параметрам, от российской ЛПДС "Унеча" в сторону белорусско-российской границы и ЛПДС "Мозырь", - сказал представитель пресс-службы.

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Нефть, Беларусь, Гомельтранснефть Дружба, Белнефтехим.
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