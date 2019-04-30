РФ не позовет иностранных лидеров на парад 9 мая

Россия не будет приглашать иностранных глав государств на парад 9 мая 2019 года.

В Кремле заявили, что иностранные лидеры не приедут в Москву на парад 9 мая, посвященный Дню Победы, поскольку их не приглашали.

Как передаёт корреспондент в РФ, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это не уникальная ситуация. Каких-то специальных приглашений не было и в прошлом году. Обычно целенаправленно приглашаются иностранные лидеры на юбилейные мероприятия, - сказал он.

Песков отметил, что «в следующем году будем отмечать очень важную и большую юбилейную дату».

«Это будет год действительно особенный, а сейчас нет такой юбилейной даты, поэтому это практика, которая уже существовала, что мы не приглашаем на обычные текущие праздники глав государств», - пояснил он.