Санкции не помешали французскому бизнесу работать в РФ

Французские предприятия после введения международных санкций остались работать и реализовывать проекты на территории Российской Федерации.

Ни одно французское предприятие не покинуло Россию после санкций. Об этом заявила посол Франции в Российской Федерации Сильви Берманн, передает УНН со ссылкой на “Эхо Москвы”.

“Ни одно французское предприятие не покинуло Россию после санкций. Мы являемся первым предпринимателем. То есть мы набираем рабочую силу. У нас около 160 тысяч людей, которые получают работу благодаря нам. Ещё у нас есть инвестиционные проекты. Вы знаете, что мы инвестируем в Ямал с фирмой Total и „Новатэк“. Сейчас разрабатывается второй проект — это „Арктика-2“. Мы присутствуем в этом регионе. Конечно, мы учитываем условия санкций. Но кроме этих санкционных ограничений, осуществляется очень много проектов. Недавно господин Путин встречался с нашими французскими предпринимателями, которые приехали из Парижа по этому случаю”, - рассказала Берманн.

Напомним, в середине марта ЕС объявил о добавлении в санкционные списки, связанные с ситуацией вокруг Украины, восьми россиян в связи с нападением на корабли Военно-морских сил ВСУ в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина готовит новый пакет санкций против России из-за указа президента РФ Владимира Путина об упрощенной процедуре выдаче паспортов РФ жителям оккупированного Донбасса.