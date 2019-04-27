Климкин: Украина готовит санкции против РФ из-за указа Путина

Новости Украины: Украина готовит новый пакет санкций против России.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина готовит новый пакет санкций против России из-за указа президента РФ Владимира Путина об упрощенной процедуре выдаче паспортов РФ жителям оккупированного Донбасса.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Интер", говорится на странице МИД в Twitter.

"Дипломаты Украины активно работают над созданием новой волны политического давления на РФ, а также подготовкой дополнительных украинских санкций против России — секторальных и экономических", - заявил Климкин.

Напомним,24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому упрощается процедура получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Заявления на вступление в гражданство РФ, которые поступают от жителей ОРДЛО, должны рассматриваться не более трех месяцев с момента подачи.