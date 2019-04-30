"Он нам не Димон": организатор акций выиграла дело в ЕСПЧ

ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию организатору акций протестов "Он вам не Димон".

Европейский суд по правам человека 30 апреля обнародовал первое решение о выплате компенсации в связи с акцией протеста «Он нам не Димон» в России, состоявшейся 26 марта 2017 года.

Как сообщает Радио Свобода, решение касается жалобы координатора штаба Алексея Навального в Казани Эльвиры Дмитриевой, которую российский суд признал виновной в призывах к участию в несогласованном митинге, назначил ей штраф и обязательные работы.

"ЕСПЧ постановил, что в деле Дмитриевой Россия нарушила пять статей Европейской конвенции по правам человека, и обязал выплатить активистке компенсацию в объеме 12 500 евро. Ей также должны компенсировать 2650 евро судебных расходов", - отмечается в сообщении.

Эльвира Дмитриева подала жалобу в ЕСПЧ в ноябре 2017 года. В том же месяце юристы Правозащитного центра «Мемориал» передали в Страсбург жалобы еще трех задержанных на акции против коррупции в Москве.

Заявители настаивали на том, что российские власти нарушили несколько статей Европейской конвенции по правам человека, в частности о праве на свободу и личную неприкосновенность, справедливый суд и свободу выражения мнения.

Как известно, 26 марта 2017 года в десятках городов России прошли антикоррупционные акции протеста. Тогда по всей стране задержали около полутора тысяч человек. Десятки из них впоследствии обратились с жалобами в ЕСПЧ.