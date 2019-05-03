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Воскресенье, 05.05.2019

В России в аэропорту грузовик протаранил Boeing (Видео)

В аэропорту Шереметьево грузовой автомобиль вспомогательных служб врезался в воздушное судно авиакомпании Nordwind airlines. Об этом в четверг, 2 мая, сообщило агентство РБК. По данным представителя аэропорта, самолет Boeing, в который врезалась машина, находился на удаленной стоянке. Пассажиров и экипажа в нем не было. В пресс-службе московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России уточнили, что правоохранители проводят проверку по данному факту. Отмечается, что водитель 1962 года, управляя автомобилем, потерял сознание и въехал в стоячий борт воздушного судна, находившегося на стоянке.
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Россия, Аэропорт, Шереметьево, Nordwind Airlines.
10:24 Пт, 3 Май 2019 Телеграф
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