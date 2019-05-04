"Чистая" российская нефть поступила в Беларусь

Сообщается, что персонал аккредитованной лаборатории выполнил отбор проб из поступающей нефти и подтвердил ее соответствие стандарту.

Новая партия нефти, поступившая на линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС) "Мозырь" в Белоруссии, соответствует необходимым стандартам.

Об этом сообщает пресс-центр концерна "Белнефтехим", передает УНН.

"4 мая 2019 г. в 14:45 новая партия нефти вместе с разделительным устройством поступила на ЛПДС "Мозырь" ОАО "Гомельтранснефть Дружба". В 15:00 начался ее прием в резервуары ЛПДС "Мозырь",- говорится в сообщении.

Согласно согласованному графику, отгрузка поступившей нефти начнется 5 мая. К переработке новой партии нефти ОАО "Мозырский НПЗ" приступит с 6 мая 2019 года.

Как сообщалось ранее, концерн "Белнефтехим" вечером 19 апреля заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти. По данным концерна, содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу "Гомельтранснефть Дружба" нефти Urals превышало "в десятки раз предельные значения по стандарту".

В связи с этим оба белорусских НПЗ - Мозырский и "Нафтан" - сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки.