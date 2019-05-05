В России запретили анонимное использование мессенджеров

В России администрации мессенджеров с воскресенья, 5 мая, должны идентифицировать своих пользователей по номеру мобильного телефона.

Сегодня вступило в силу соответствующее постановление российского правительства, передает ТАСС.

"Теперь мессенджеры должны проверять информацию о регистрации номера телефона пользователя у мобильного оператора. Тот, в свою очередь, в течение 20 минут обязан предоставить запрашиваемую информацию. Если оператор не успел ответить или номера телефона не оказалось в базе данных, то идентификация не будет считаться пройденной", - говорится в сообщении.

В случае если мобильный оператор находит в своей базе запрашиваемый номер телефона, он обязуется указать, какими мессенджерами пользуется абонент и присвоить ему специальный идентификационный код.

При этом администрация мессенджера будет обязана ограничить возможность пользователям, не прошедшим процедуру идентификации, отправлять или получать сообщения внутри сервиса.

Напомним, апреле 2018 года Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram за отказ его администрации предоставить Федеральной службе безопасности ключи для дешифровки переписок пользователей. С того времени мессенджер официально блокируют, что привело к нарушениям в работе банков, онлайн-магазинов, соцсетей и других сервисов. При этом сам Telegram продолжает работать, хотя и со сбоями.