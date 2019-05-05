В Москве пассажирский авиалайнер загорелся при посадке

Пассажирский самолет загорелся при посадке в "Шереметьево".

Пассажирский самолет SSJ-100, следовавший в Мурманск, загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево в Москве.

Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в экстренных службах.

"Пассажирский самолет вылетел из Шереметьево в Мурманск. Спустя некоторое время он запросил аварийную посадку, при посадке загорелся", - сказал собеседник агентства.

Посадка пылающего Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево. Пилоты - стальные люди pic.twitter.com/ETlzOHbUKw — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 5 мая 2019 г.

Самолет вылетел около 18:00 мск из Шереметьево, сделал несколько кругов над Московской областью и резко пошел на снижение. Около 18:40 он совершил посадку.

Самолет, совершивший аварийную посадку, был полностью охвачен огнем. "Самолет горит по всей площади. Люди выпрыгивали на ходу", - сказал источник.

Он также сообщил, что SSJ-100 мог загореться из-за попадания в него молнии.

Первые секунды после посадки горящего борта в Шереметьево. Люди, спасшиеся из самолёта, бегут по полосе pic.twitter.com/j3lcDnvtEF — baza (@bazabazon) 5 мая 2019 г.

Позже источник в службах аэропорта сообщил "Интерфаксу", что пожар в самолете потушен.

В то же время, Агентство городских новостей "Москва" сообщает со ссылкой на источник в экстренных службах, что при аварийной посадке самолета в Шереметьево погибли десять человек.

"По предварительным данным, в результате аварийной посадки самолета и его возгорания погибли 10 человек", - сказал собеседник агентства.

В аэропорту Шереметьево при заходе на посадку разбился самолёт. pic.twitter.com/AkjMKAlWkb — Шаден (@ShadenFM) 5 мая 2019 г.

Телеграм-канал Mash пишет, что, по предварительным данным, в экстренные службы поступила информация о десяти погибших и одном пострадавшем.