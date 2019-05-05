Экстренная посадка самолета в Шереметьево: Количество погибших возросло до 13-ти

Судьба некоторых пассажиров самолета Sukhoi Superjet 100 остается неизвестной.

При аварийной посадке самолета в Москве погибли 13 человек.

Об этом сообщает ТАСС.

"Пассажирский самолет SSJ-100, следовавший в Мурманск, загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево. Согласно последним данным, в результате инцидента погибли 13 человек", - говорится в сообщении.

Всего на борту пассажирского лайнера находились 73 пассажира и пять членов экипажа.

Пожар уже потушен.

Самолет "Аэрофлота" Superjet-100, выполнявший рейс Москва — Мурманск, вскоре после взлета из Шереметьево запросил аварийную посадку из-за возгорания. Среди возможных причин называли попадание молнии; по некоторым данным, загорелся двигатель самолета. По сведениям "Интерфакса", лайнер подал сигнал бедствия без радиосвязи с землей и загорелся после того, как врезался носом во взлетно-посадочную полосу.