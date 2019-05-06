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Россия не будет присутствовать в заседании ООН по керченскому кризису

Россия не будет присутствовать в заседании ООН по керченскому кризису
16:44 Сегодня Телеграф Фото: ru.krymr.com

В диппредставительстве РФ в Германии заявили, что не станут принимать участие на заседании трибунала ООН, где будет рассматриваться керченский конфликт.

Как сообщается в немецком он-лайн издании, в посольстве России объяснили свой отказ в участии заседания Международного трибунала, которое должно состояться в Гамбурге 10 мая. По словам дипломатов, акции их военных кораблей не попадают под действие Конвенции ООН по морскому праву.

На заседании планируется обсудить военно-морской конфликт, который случился в ноябре 2018 года в водах Керченского пролива. Российская сторона направила ноту, в которой говориться о правомерности действий кораблей и самолетов, принадлежащих вооруженным силам их страны. С этой стороны трибунал не сможет ввести любые меры, требуемые Украиной.

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В свою очередь в трибунале решили сократить период слушаний до одного дня, и 10 мая представители ООН выслушают аргументы лишь одной стороны. На сегодняшний день Украина добивается освобождения захваченных 24 военных моряков и возврат 4 кораблей. Также в иске есть требование остановить судебные разбирательства по отношению к заключенным гражданам.

Напомним, в прошлом году в ноябре в водах Керченского залива силами российской береговой охраны были остановлены несколько украинских судов с военными моряками на бортах. Со стороны Киева последовали заявления о незаконном захвате граждан страны и требования немедленно освободить их. В России в качестве аргументов используется обвинение в нарушении границ РФ военными кораблями соседней страны.

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Германия, Украина, Россия, ООН, РФ, Керченский пролив, Заседание, Посольство, Гамбург, Дипломаты, Трибунал.
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