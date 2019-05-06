Трагедия в аэропорту "Шереметьево": в самолете находились трое детей, один из них погиб

В загоревшемся самолете Superjet-100 в аэропорту "Шереметьево" находились трое детей, один из них погиб.

Трое детей находились в загоревшемся самолете Superjet-100 в аэропорту "Шереметьево", двое из них выжили, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"13 человек обратились за амбулаторной помощью, им она оказана, в том числе мальчику 16 лет. Второй ребенок 11 лет не пострадал совсем", - сказала В.Скворцова журналистам в понедельник.

Она добавила, что один ребенок в результате катастрофы погиб.

Напомним, 5 мая пассажирский самолет SSJ-100, следовавший в Мурманск, загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево в Москве.

Из 78 человек, находившихся на борту, погиб 41 человек, включая одного члена экипажа, выжило 37 человек.

По факту аварийной посадки и возгорания самолета возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Основная версия возгорания на борту самолета - попадание молнии.