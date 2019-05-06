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Лавров прокомментировал встречу с Помпео

Лавров прокомментировал встречу с Помпео
19:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что встреча с госсекретарем США Майком Помпео была конструктивной.

 Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал конструктивной встречу с госсекретарем США Майклом Помпео.

"У нас была хорошая, конструктивная беседа. Мы рассмотрели целый ряд региональных ситуаций, которые находятся на актуальной повестке дня, в целом международные отношения, и обсудили вопросы, касающиеся стратегической стабильности", - сказал С.Лавров журналистам по итогам переговоров.

"Я считаю, что мы сделали очень неплохой шаг вперед в развитие тех дискуссий, которые состоялись между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом по телефону пару дней назад", - добавил он.

С.Лавров уверен, что у президентов России и США будет возможность для проведения встречи.

"Наши президенты договорились встречаться, когда у них будет такая возможность, и я уверен, что возможность представится", - сказал С.Лавров.

"Но вам об этом сообщат из Кремля", - добавил он.

Так министр ответил на вопрос, обсуждал ли он с американским коллегой возможность встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

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Глава МИД РФ также заявил, что на переговорах с М.Помпео стороны концентрировались на "реальных делах".

По итогам переговоров с госсекретарем С.Лаврова спросили, обсуждали ли стороны заявление М.Помпео по поводу использования Северного морского пути и наращивания военной активности РФ в Арктике.

"Мы не обсуждали политические заявления, которые делаются публично для создания определенного эффекта. Мы концентрировались на реальных делах. Мы не обсуждали Северный морской путь, мы будем обсуждать арктические вопросы завтра на заседании Арктического совета", - сказал С.Лавров.

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США, Россия, Сергей Лавров, МИД РФ, Майк Помпео.
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