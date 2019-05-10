Скачать
Пятница, 10.05.2019
Волкер: США поддерживают право украинцев на определение своего будущего
Волкер: США поддерживают право украинцев на определение своего будущего
В оккупированном Крыму количество обысков выросло вдвое
В оккупированном Крыму количество обысков выросло вдвое
Челси в серии пенальти одолел Айнтрахт и пробился в финал Лиги Европы
Челси в серии пенальти одолел Айнтрахт и пробился в финал Лиги Европы
Военные США получат истребитель шестого поколения
Военные США получат истребитель шестого поколения

Умер известный российский пропагандист

Умер известный российский пропагандист
03:57 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Сергей Доренко умер после падения с мотоцикла.

Известный российский пропагандист Сергей Доренко умер после падения с мотоцикла в возрасте 59 лет.

Об этом сообщает "Пятый канал".

По данным телеканала, Доренко не справился с управлением и упал с мотоцикла. Сергей Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи. С октября 1996 по сентябрь 2000 года был ведущим информационных программ "Время" и "Авторская программа Сергея Доренко" на канале ОРТ.

В последнее время он возглавлял радиостанцию "Говорит Москва". Доренко в своих материалах и интервью неоднократно поддерживал боевиков "ЛДНР", а также аннексию Россией украинского Крыма.

Напоминаем, служба внутренней безопасности Эстонии заявила, что двум работникам пропагандистского канала "Россия-1" Елене Ерофеевой и Павлу Кострикову на 5 лет запретили  въезд в шенгенскую зону из-за "религиозной дискриминации".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Умер, Пропаганда, Мотоцикл, Сергей Доренко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Челси - Айнтрахт 1:1 (4:3 по пенальти) события матча (Видео)
02 ЧМ-2019 по хоккею: календарь и расписание матчей
03 За последние два месяца в зоне ООС погибли 19 военнослужащих ВСУ, еще 92 ранены
04 Украинец наладил схему контрабанды сигарет в Румынию
05 Стивен Кинг определил того, кто займет трон в сериале "Игра престолов"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Объем денежных переводов достиг рекордного уровня
Объем денежных переводов достиг рекордного уровня
Умер известный российский пропагандист
Умер известный российский пропагандист
В Волынской области напали на журналистов
В Волынской области напали на журналистов
Смешная подборка фотоприколов и картинок, собранных со всего Интернета
Смешная подборка фотоприколов и картинок, собранных со всего Интернета
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь