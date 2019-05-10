Умер известный российский пропагандист

Сергей Доренко умер после падения с мотоцикла.

Известный российский пропагандист Сергей Доренко умер после падения с мотоцикла в возрасте 59 лет.

Об этом сообщает "Пятый канал".

По данным телеканала, Доренко не справился с управлением и упал с мотоцикла. Сергей Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи. С октября 1996 по сентябрь 2000 года был ведущим информационных программ "Время" и "Авторская программа Сергея Доренко" на канале ОРТ.

В последнее время он возглавлял радиостанцию "Говорит Москва". Доренко в своих материалах и интервью неоднократно поддерживал боевиков "ЛДНР", а также аннексию Россией украинского Крыма.

Напоминаем, служба внутренней безопасности Эстонии заявила, что двум работникам пропагандистского канала "Россия-1" Елене Ерофеевой и Павлу Кострикову на 5 лет запретили въезд в шенгенскую зону из-за "религиозной дискриминации".