В аэропорту РФ мужчина пытался провезти "мину"

В Домодедово пассажир пытался провезти в Лондон предмет, напоминающий мину времен Второй мировой войны.

Пассажир в российском аэропорту Домодедово, что в Московской области, пытался провезти в Лондон в качестве сувенира предмет, напоминающий мину времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД РФ, передает УНН.

"10 мая в дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово поступила информация о том, что в багаже одного из пассажиров, летевший транзитом из Волгограда в Лондон, обнаружен предмет, конструктивно напоминает мину", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники транспортной полиции сняли пассажира с рейса и доставили в дежурную часть для проверки. Мужчина пояснил, что перевозил полый корпус от мины времен Второй мировой войны в качестве сувенира и опасности он не представляет.

"Обнаруженный предмет у гражданина изъято, так как этот предмет является запрещенным к перевозке", - сообщили в полиции. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Домодедово, аэропорт работает в штатном режиме.