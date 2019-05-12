РФ может создать еще два космических аппарата для исследования Луны

Российские специалисты намерены более детально исследовать возможность создания базы на Луне.

Как сказал РИА Новости осведомленный источник в космической индустрии, инженеры НПО имени Лавочкина могут создать дубликаты аппаратов "Луна-26" и "Луна-27"для исследования спутника Земли. Дополнительные "Луна-26/1" и "Луна-27/1" возможно появятся после 2030 года.

"Луну-27/1" могут создать на основе "Луны-27": аппарат-близнец совершит посадку на месте, где Россия хочет создать лунную базу. В свою очередь, основой для "Луны-26/1" станет "Луна-26": целью создания аппарата должно стать обеспечение ретрансляции информации с "Луны-27" на Землю.

В Роскосмосе не стали комментировать появившуюся информацию.

Отметим, что ранее стало известно о планах космического ведомства создать сверхтяжелую ракету-носитель "Дон" на основе носителя "Енисей", также относящегося к сверхтяжелому классу.