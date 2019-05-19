Казахстан и РФ обсудят компенсацию "грязной" нефти в трубопроводе "Дружба"

Казахская компания "КазТрансОйл" и российская "Транснефть" проведут встречу, чтобы обсудить компенсацию из-за "грязной" нефти в трубопроводе "Дружба".

Казахская компания "КазТрансОйл" и российская "Транснефть" обсудят компенсацию из-за "грязной" нефти в трубопроводе "Дружба". Об этом в Twitter написал "Коммерсант".

"КазТрансОйл" и "Транснефть" начнут обсуждать компенсацию из-за "грязной" нефти в "Дружбе", - говорится в сообщении.

Напомним, 19 апреля белорусский концерн "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества нефти, поступающей по нефтепроводу "Дружба" из России.

23 апреля Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии. На следующий день нефтепровод "Гомельтранснефть Дружба" остановил транзит загрязненной российской нефти в Европу после сообщения оператора польского участка "Дружбы" PERN о том, что НПЗ в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями. 25 апреля "Укртранснафта" вынужденно прекратила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды".

В министерстве энергетики России подтвердили факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном — токсичным веществом, которое применяют как растворитель жиров и парафинов. Это вещество обладает сильным коррозионным действием.