В России арестовали экс-главу предвыборного штаба Навального

В России на 20 суток арестовали соратника Навального.

Симоновский районный суд Москвы на 20 суток арестовал соратника Алексея Навального, бывшего главу его предвыборного штаба Леонида Волкова.

Об этом пишут российские СМИ.

Его признали виновным в нарушении порядка организации публичного мероприятия, "повлекшем причинение вреда здоровью человека или имуществу" (ч. 4 ст. 20.2 Кодекса об административных нарушениях).

Арест: 20 суток. Увидимся, не скучайте! — Leonid Volkov (@leonidvolkov) 22 мая 2019 г.

Как сообщил в Twitter сам Волков, по версии сотрудников центра по противодействию экстремизму, 9 сентября 2018 года он вел трансляцию с митингов против пенсионной реформы и "тем самым вдохновил" неизвестных лиц "нанести царапину лакокрасочному покрытию" автомобиля Toyota Camry.

Организовал массовые беспорядки силой устного слова и мысли, вот так-то! И поцарапал чью-то Тойоту Камри в Москве, находясь при этом в Вильнюсе. — Leonid Volkov (@leonidvolkov) 22 мая 2019 г.

Последние несколько месяцев Волков жил за рубежом. Его задержали в Москве накануне утром.

Волкова арестовали на 20 суток со степенью незаконности, которая превосходит привычную «незаконность на 146%». Агитаторов Жданова волокут в полицию, хоть ещё и выборы не объявлены. Испугалась власть «умного голосования», ой как испугалась — Alexey Navalny (@navalny) 22 мая 2019 г.

Как сообщал Навальный, полиция остановила такси, на котором Волков ехал в офис Фонда борьбы с коррупцией.