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В России арестовали экс-главу предвыборного штаба Навального

В России арестовали экс-главу предвыборного штаба Навального
05:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

В России на 20 суток арестовали соратника Навального.

Симоновский районный суд Москвы на 20 суток арестовал соратника Алексея Навального, бывшего главу его предвыборного штаба Леонида Волкова.

Об этом пишут российские СМИ.

Его признали виновным в нарушении порядка организации публичного мероприятия, "повлекшем причинение вреда здоровью человека или имуществу" (ч. 4 ст. 20.2 Кодекса об административных нарушениях).

Как сообщил в Twitter сам Волков, по версии сотрудников центра по противодействию экстремизму, 9 сентября 2018 года он вел трансляцию с митингов против пенсионной реформы и "тем самым вдохновил" неизвестных лиц "нанести царапину лакокрасочному покрытию" автомобиля Toyota Camry.

Последние несколько месяцев Волков жил за рубежом. Его задержали в Москве накануне утром.

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Как сообщал Навальный, полиция остановила такси, на котором Волков ехал в офис Фонда борьбы с коррупцией.

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Россия, Алексей Навальный, Леонид Волков.
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