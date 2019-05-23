В России арестовали экс-главу предвыборного штаба Навального

Симоновский районный суд Москвы на 20 суток арестовал соратника Алексея Навального, бывшего главу его предвыборного штаба Леонида Волкова.
Об этом пишут российские СМИ.
Его признали виновным в нарушении порядка организации публичного мероприятия, "повлекшем причинение вреда здоровью человека или имуществу" (ч. 4 ст. 20.2 Кодекса об административных нарушениях).
Арест: 20 суток. Увидимся, не скучайте!
— Leonid Volkov (@leonidvolkov) 22 мая 2019 г.
Как сообщил в Twitter сам Волков, по версии сотрудников центра по противодействию экстремизму, 9 сентября 2018 года он вел трансляцию с митингов против пенсионной реформы и "тем самым вдохновил" неизвестных лиц "нанести царапину лакокрасочному покрытию" автомобиля Toyota Camry.
Организовал массовые беспорядки силой устного слова и мысли, вот так-то! И поцарапал чью-то Тойоту Камри в Москве, находясь при этом в Вильнюсе.
— Leonid Volkov (@leonidvolkov) 22 мая 2019 г.
Последние несколько месяцев Волков жил за рубежом. Его задержали в Москве накануне утром.
Волкова арестовали на 20 суток со степенью незаконности, которая превосходит привычную «незаконность на 146%». Агитаторов Жданова волокут в полицию, хоть ещё и выборы не объявлены. Испугалась власть «умного голосования», ой как испугалась
— Alexey Navalny (@navalny) 22 мая 2019 г.
Как сообщал Навальный, полиция остановила такси, на котором Волков ехал в офис Фонда борьбы с коррупцией.