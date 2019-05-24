В Кремле оповестили о готовности к участию в "нормандском саммите"

В Кремле заявили, что не против саммита в нормандском формате.

Россия выступает за саммит в нормандском формате после того, как Киев определится со своими подходами, это не должна быть "встреча ради встречи".

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

"Эти вопросы рассматриваются", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, не планируется ли встреча в нормандском формате на высшем уровне.

"Вместе с тем такая встреча требует подготовки и завершения всех процессов, связанных с формированием соответствующей команды в Украине". Песков при этом подчеркнул, что "никто не сторонник встречи ради встречи".

Он призвал "набраться терпения и подождать, когда будут сформулированы подходы украинской стороны".

По его словам, Россия должна понять, насколько украинская сторона готова следовать минским договоренностями, о безальтернативности которых говорили в трехстороннем формате Путин, Меркель и Макрон". "После этого на повестке дня уже может стоять вопрос о нормандском саммите", - уточнил Песков.

Представитель Кремля заверил, что Россия в целом не против участвовать в такой встрече.

Как сообщалось, канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого оба подтвердили необходимость полной реализации Минских соглашений.