Скачать
Пятница, 24.05.2019
НБУ: Роспуск Рады обойдется в $300-400 млн
НБУ: Роспуск Рады обойдется в $300-400 млн
Заседание Священного синода ПЦУ: Филарет отказался поддерживать Епифания
Заседание Священного синода ПЦУ: Филарет отказался поддерживать Епифания
Сборная Сербии назвала состав на матчи с Украиной и Литвой
Сборная Сербии назвала состав на матчи с Украиной и Литвой
Олег Винник планирует гастрольный тур по Украине
Олег Винник планирует гастрольный тур по Украине

В Кремле оповестили о готовности к участию в "нормандском саммите"

В Кремле оповестили о готовности к участию в "нормандском саммите"
16:39 Сегодня Телеграф Европейская правда

В Кремле заявили, что не против саммита в нормандском формате.

Россия выступает за саммит в нормандском формате после того, как Киев определится со своими подходами, это не должна быть "встреча ради встречи".

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

"Эти вопросы рассматриваются", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, не планируется ли встреча в нормандском формате на высшем уровне.

"Вместе с тем такая встреча требует подготовки и завершения всех процессов, связанных с формированием соответствующей команды в Украине". Песков при этом подчеркнул, что "никто не сторонник встречи ради встречи".

Он призвал "набраться терпения и подождать, когда будут сформулированы подходы украинской стороны".

По его словам, Россия должна понять, насколько украинская сторона готова следовать минским договоренностями, о безальтернативности которых говорили в трехстороннем формате Путин, Меркель и Макрон". "После этого на повестке дня уже может стоять вопрос о нормандском саммите", - уточнил Песков.

Меркель и Зеленский обсудили переговоры в "нормандском формате"

Представитель Кремля заверил, что Россия в целом не против участвовать в такой встрече.

Как сообщалось, канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого оба подтвердили необходимость полной реализации Минских соглашений.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Франция, Кремль, Россия, Дмитрий Песков, Нормандский формат.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 24 мая – День Мокия мокрого
02 Коломойский рассказал об отношениях с Портновым
03 Погода на выходные: всю Украину зальют дожди
04 Коломойский заявляет, что консультирует новый политический проект
05 Гороскоп на сегодня, 24 мая 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украина забрала из ОРЛО еще 60 заключенных
Украина забрала из ОРЛО еще 60 заключенных
Курс НБУ на 24 мая: доллар прибавил в цене, евро подешевел
Курс НБУ на 24 мая: доллар прибавил в цене, евро подешевел
Конфликт в ПЦУ: Епифаний созывает Священный Синод
Конфликт в ПЦУ: Епифаний созывает Священный Синод
Утраченное фото украинского поэта и художника выставлено в Национальном музее Тараса Шевченка
Утраченное фото украинского поэта и художника выставлено в Национальном музее Тараса Шевченка
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь