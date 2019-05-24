Виктория Скрипаль общалась с дядей и передала данные в СК РФ

Племянница отравленного в британском Солсбери экс-полковника ГРУ заявляет о телефонных разговорах с дядей.

Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория передала в Следственный комитет записи их телефонных разговоров. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Виктории, Сергей Скрипаль дважды звонил в апреле, один раз сообщение было оставлено на автоответчике. Разные телефонные номера были зарегистрированы в Великобритании. Племянница Скрипаля передала имеющиеся данные в Следственный комитет РФ, заявив, что решение о передаче материалов принимала самостоятельно.

В свою очередь собеседник агенства заявил, что в СУ СК по Ярославской области не поступало сообщений от Виктории Скрипаль. Он допустил, что она могла передать данные непосредственно в Центральный аппарат СК.

Виктория Скрипаль рассказала, что Сергей испытывает проблемы с горлом, в частности у него стоит трахеостома (искусственное дыхательное горло — ред.) и ему трудно разговаривать.