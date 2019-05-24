Скачать
Пятница, 24.05.2019
Досрочные выборы в Раду: ЦИК опубликовала размеры залога для кандидатов
Досрочные выборы в Раду: ЦИК опубликовала размеры залога для кандидатов
Арьев: Украину в ПАСЕ ждет битва, но мы сдаваться не собираемся
Арьев: Украину в ПАСЕ ждет битва, но мы сдаваться не собираемся
Украинка Ястремская вышла в финал турнира WTA во Франции
Украинка Ястремская вышла в финал турнира WTA во Франции
Олег Винник планирует гастрольный тур по Украине
Олег Винник планирует гастрольный тур по Украине

Виктория Скрипаль общалась с дядей и передала данные в СК РФ

Виктория Скрипаль общалась с дядей и передала данные в СК РФ
18:52 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Племянница отравленного в британском Солсбери экс-полковника ГРУ заявляет о телефонных разговорах с дядей.

Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория передала в Следственный комитет записи их телефонных разговоров. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Виктории, Сергей Скрипаль дважды звонил в апреле, один раз сообщение было оставлено на автоответчике. Разные телефонные номера были зарегистрированы в Великобритании. Племянница Скрипаля передала имеющиеся данные в Следственный комитет РФ, заявив, что решение о передаче материалов принимала самостоятельно.

В свою очередь собеседник агенства заявил, что в СУ СК по Ярославской области не поступало сообщений от Виктории Скрипаль. Он допустил, что она могла передать данные непосредственно в Центральный аппарат СК.

Племянница Скрипаля работает на пропагандистские СМИ РФ

Виктория Скрипаль рассказала, что Сергей испытывает проблемы с горлом, в частности у него стоит трахеостома (искусственное дыхательное горло — ред.) и ему трудно разговаривать.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Великобритания, РФ, СК РФ, Сергей Скрипаль, Отравление Скрипаля, Виктория Скрипаль.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 24 мая – День Мокия мокрого
02 Коломойский рассказал об отношениях с Портновым
03 Погода на выходные: всю Украину зальют дожди
04 Гороскоп на сегодня, 24 мая 2019: все знаки Зодиака
05 Коломойский заявляет, что консультирует новый политический проект
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Киеве ухудшилась ситуация с долгами по зарплате
В Киеве ухудшилась ситуация с долгами по зарплате
Украинского консула не допустили к Балуху
Украинского консула не допустили к Балуху
Юнкер отреагировал на отставку Мэй
Юнкер отреагировал на отставку Мэй
Утраченное фото украинского поэта и художника выставлено в Национальном музее Тараса Шевченка
Утраченное фото украинского поэта и художника выставлено в Национальном музее Тараса Шевченка
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь