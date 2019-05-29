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В РФ во время сдачи ЕГЭ школьнице стало плохо, в последствии она умерла

В РФ во время сдачи ЕГЭ школьнице стало плохо, в последствии она умерла
17:30 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

В российском городе Чебоксары учительница 11 класса, у которой с детства была инвалидность, скончалась во время прохождения ЕГЭ.

В Чебоксарах Российской Федерации ученица 11 класса скончалась во время прохождения единого государственного экзамена по математике. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе министерства образования и молодежной политики Чувашии.

По данным чиновников, у школьницы с детства была инвалидность. Утром, когда она пришла на экзамен, у нее был нездоровый вид. Медики и организаторы ЕГЭ рекомендовали ученице отказаться от сдачи, но она приняла решение написать работу.

Через час после начала экзамена девушка вышла из кабинета, и в коридоре ей стало плохо.

"Была оказана оперативная медицинская помощь, проведены реанимационные мероприятия, но вернуть ее к жизни не удалось", - рассказали в ведомстве.

Напомним, дата проведения последнего звонка в украинских школах отличается, но уйти на летние каникулы дети должны не позднее 31 мая. Форму, точную дату и время празднования учебные заведения выбирают самостоятельно. Что касается выпускных балов, даты их празднования зависят от внешнего независимого оценивания. Период ВНО стартует 21 мая и продлится до 13 июня включительно. Итак, выпускные балы 2019 в Украине должны состояться в период 24 мая – 24 июня. К учебе школьники в 2019 году вернутся в понедельник, 2 сентября.

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Инвалидность, Чебоксары, Проведение ЕГЭ в РФ, Умерла школьница.
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