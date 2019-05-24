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Последний звонок 2019: когда в школах закончится учебный год

Последний звонок 2019: когда в школах закончится учебный год
09:23 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины: С четвертой пятницы мая в школах начинаются традиционные "Последние звонки".

Дата проведения последнего звонка в украинских школах отличается, но уйти на летние каникулы дети должны не позднее 31 мая. Последний звонок 2019 в Украине для первых классов прозвенит 20-21 мая.

Вторые-восьмые классы попрощаются со школой 23-24 мая, а старшеклассники – 24 или 31 мая.

Форму, точную дату и время празднования учебные заведения выбирают самостоятельно.

Что касается выпускных балов, даты их празднования зависят от внешнего независимого оценивания.

Период ВНО стартует 21 мая и продлится до 13 июня включительно. Итак, выпускные балы 2019 в Украине должны состояться в период 24 мая – 24 июня. К учебе школьники в 2019 году вернутся в понедельник, 2 сентября.

Последний звонок 2019 для школьников Киева прозвенит в пятницу, 31 мая.

Когда выпускной и последний звонок 2019 в Украине

"Изменение графика в школах в этом году не предусматривается. Последний учебный день для школьников будет 31 мая", – отметил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский. В то же время, по его словам, форму и время проведения праздника Последнего звонка определяют учреждения образования самостоятельно. Аттестаты выпускникам 11-х классов торжественно вручат 26 и 27 июня.

Напомним, ранее сообщалось писал об основных правилах и график проведения ВНО-2019. А Минобразования подготовило ответы на самые распространенные вопросы о вступительной кампании-2019.

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Школа, Школьники, Учебный год, Последний звонок, Выпускной, Последний звонок 2019.
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