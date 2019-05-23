Скачать
Четверг, 23.05.2019
Досрочные выборы: ЦИК объявила о начале избирательной кампании
Досрочные выборы: ЦИК объявила о начале избирательной кампании
В ЕС призвали реформировать СБУ
В ЕС призвали реформировать СБУ
ЧМ-2019 по хоккею: расписание матчей 23 мая
ЧМ-2019 по хоккею: расписание матчей 23 мая
Ошибочка вышла: организаторы "Евровидения-2019" изменили результаты финала
Ошибочка вышла: организаторы "Евровидения-2019" изменили результаты финала

Сегодня пройдет ВНО по украинскому языку и литературе

Сегодня пройдет ВНО по украинскому языку и литературе
08:06 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: Выпускники украинских школ пройдут обязательное внешнее независимое тестирование по украинскому языку и литературе.

В четверг, 23 мая, состоится тестирование по украинскому языку и литературе. Об этом говорится на странице Украинского центра оценивания качества образования в Facebook. 

"Завтра ВНО по украинскому языку и литературе. Допуск абитуриентов в пункты тестирования будет проходить с 10:15 до 10:50", - сообщает УЦОКО.

ВНО по украинскому языку и литературе обязательное для всех выпускников учреждений среднего общего образования, результаты теста по этому предмету засчитываются как государственная итоговая аттестация. Также сертификат ВНО по украинскому языку и литературе обязателен для поступления в высшие учебные заведения.

Тестирование будет проходить 180 минут. В общей сложности абитуриенты должны выполнить 58 заданий, из которых ответы на 34 задания по украинскому языку будут засчитаны как государственная итоговая аттестация. Максимальное количество баллов ВНО по украинскому языку и литературе - 104 (шкала оценивания 100-200). Максимальное количество баллов ГИА - 68 (по шкале оценивания 1-12).

В 2019 году на ВНО по украинскому языку и литературе, по данным УЦОКО, зарегистрировались 320 736 человек.

Среди нынешних новшеств ВНО по украинскому языку и литературе - установление адаптивного порога для лиц с особыми образовательными потребностями, которые получают или получали полное общее среднее образование на языке, который не относится к славянской группе языков, или на языке коренных народов, и имеют количество тестовых баллов, меньше порога «сдал/не сдал».

Когда выпускной и последний звонок 2019 в Украине

Напомним, 21 мая в Украине началась основная сессия внешнего независимого оценивания. Первым оценивался уровень знаний по математике. В понедельник, 27 мая, пройдет ВНО по испанскому, немецкому, французскому языкам.

Во вторник, 28 мая, состоится ВНО по английскому языку. 30 мая состоится тестирование по физике, 4 июня - по истории Украины, 6 июня - по биологии, 11 июня - по географии, 13 июня - по химии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украинский язык, ВНО, Образование, Украинская литература, УЦОКО, Абитуриент.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Я рыдала": звезда "Игры престолов" рассказала о том, как не могла смириться с финалом сериала (Видео)
02 Шахтер 1:1 Динамо: события матча (Видео)
03 Указы Зеленского: Порошенко призывает демократов не допустить реванша
04 "Сезон тропиков" продолжается: синоптики обещают тепло, грозы и град
05 Порошенко о референдуме по мирным соглашениям с РФ: Есть опасения, что это капитуляция
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Венецианская комиссия оценит украинский закон о языке
Венецианская комиссия оценит украинский закон о языке
ПриватБанк подал иск к Коломойскому в США
ПриватБанк подал иск к Коломойскому в США
Всемирный банк подтвердил прогноз роста ВВП в 2019 году
Всемирный банк подтвердил прогноз роста ВВП в 2019 году
Солистка группы KAZKA показала огромное тату
Солистка группы KAZKA показала огромное тату
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь