В Госдуме РФ рассмотрят приостановление договора РСМД

В Госдуме России планируют рассмотреть законопроект о приостановлении договора с США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Законопроект, внесенный президентом России сегодня, 30 мая, собираются рассмотреть 18 июня, сообщается в информагентстве УНИАН.

Информацию подтвердил спикер Вячеслав Володин во время заседания Государственной Думы. Договор о ликвидации ракет СМД был подписан в декабре 1987 года в Вашингтоне между СССР и США. Но в силу документ вступил только летом в следующем году.

Договор регламентирует использование ракет, дальностью от 500 до 1000 метров и от 1000 до 5500 метров наземного базирования. Осенью прошлого года Дональд Трамп объявил о намерении выйти из заключенного соглашения. Педставители США обвинили российскую сторону в нарушении данного договора и дали срок в 60 на восстановление действия ДРСМД.

В свою очередь Россия отвергла все обвинения, касательно невыполнения условий договора, а с начала февраля текущего года руководство страны приняло решение приостановить действие документа. 4 марта Владимир Путин подписал указ "о приостановлении Россией выполнения Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности".