Россия осталась без космических телескопов после смерти "Спектр-Р"

Проект переставшего выходить на связь российского космического аппарата "Спектр-Р" завершен.

"Роскосмос" официально заявил о завершении миссии единственного российского космического телескопа "Спектр-Р" ("Радиоастрон"), который перестал выходить на связь в январе.

Об этом сообщает zn.ua со ссылкой на решении госкорпорации.

"Государственная комиссия, заслушав доклады представителей ракетно-космической отрасли и научного сообщества, приняла решение завершить проект "Спектр-Р". В начале января космический аппарат "Спектр-Р" перестал выходить на связь с Центром управления полетами. Попытки специалистов НПО им. С. А. Лавочкина обеспечить вхождение в связь с КА в рамках работ по программе главного конструктора не увенчались успехом", - говорится в сообщении.

В конце июля "Роскосмос" намерен запустить аппарат "Спектр-РГ", который создаст карту Вселенной, где будут отмечены все крупные скопления галактик.

Телескоп "Радиоастрон" оснащен 10-метровой антенной и является самым большим в истории. Он работал на орбите с 2011 года и перекрыл первоначально отведенный срок службы – пять лет. Его основной задачей являлось наблюдение активных ядер галактик, пульсаров, квазаров, межзвездных газовых облаков. Телескоп был единственным российским космическим аппаратом.

Напомним, Министерство обороны США включило Россию в список стран, услугами которых запрещено пользоваться при проведении космических запусков с 31 декабря 2022 года.