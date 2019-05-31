Скачать
Пятница, 31.05.2019
Энергетическая безопасность: Зеленский провел заседание СНБО
Энергетическая безопасность: Зеленский провел заседание СНБО
Зеленский уволил главу ГПСУ
Зеленский уволил главу ГПСУ
Надежда Киченок пробилась в третий круг Ролан Гаррос-2019 в парном разряде
Надежда Киченок пробилась в третий круг Ролан Гаррос-2019 в парном разряде
День блондинок: украинские телеведущие рассказали, легко ли быть блондинкой
День блондинок: украинские телеведущие рассказали, легко ли быть блондинкой

Россия осталась без космических телескопов после смерти "Спектр-Р"

Россия осталась без космических телескопов после смерти "Спектр-Р"
19:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Проект переставшего выходить на связь российского космического аппарата "Спектр-Р" завершен.

"Роскосмос" официально заявил о завершении миссии единственного российского космического телескопа "Спектр-Р" ("Радиоастрон"), который перестал выходить на связь в январе.

Об этом сообщает zn.ua со ссылкой на решении госкорпорации.

"Государственная комиссия, заслушав доклады представителей ракетно-космической отрасли и научного сообщества, приняла решение завершить проект "Спектр-Р". В начале января космический аппарат "Спектр-Р" перестал выходить на связь с Центром управления полетами. Попытки специалистов НПО им. С. А. Лавочкина обеспечить вхождение в связь с КА в рамках работ по программе главного конструктора не увенчались успехом", - говорится в сообщении.

В конце июля "Роскосмос" намерен запустить аппарат "Спектр-РГ", который создаст карту Вселенной, где будут отмечены все крупные скопления галактик.

Телескоп "Радиоастрон" оснащен 10-метровой антенной и является самым большим в истории. Он работал на орбите с 2011 года и перекрыл первоначально отведенный срок службы – пять лет. Его основной задачей являлось наблюдение активных ядер галактик, пульсаров, квазаров, межзвездных газовых облаков. Телескоп был единственным российским космическим аппаратом.

Напомним, Министерство обороны США включило Россию в список стран, услугами которых запрещено пользоваться при проведении космических запусков с 31 декабря 2022 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Спутник, Роскосмос, РФ, Космос, Радиоастрон, Спектр-Р.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стенограмма встречи в АП: лидеры фракций не давали согласие на выборы по закрытым спискам
02 Геращенко прокомментировала стенограмму консультаций 21 мая
03 Грозы, град и жара: синоптики дали прогноз на последний день весны
04 Волкер рассказал, чего хочет Вашингтон от Украины при новом президенте
05 Совладелец Квартала 95 Шефир считает, что с РФ можно договориться
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Ураганы, град и жара: какой будет погода в Украине летом
Ураганы и жара: какой будет погода в Украине летом
В Еврокомиссии предупредили о последствиях возможного дефолта в Украине
В ЕК предупредили о последствиях возможного дефолта
Грозы, град и жара: синоптики дали прогноз на последний день весны
Синоптики дали прогноз погоды на последний день весны
Полная цензура: в РФ вырезали интимные сцены из фильма &quot;Рокетмен&quot; (Видео)
Полная цензура: в РФ вырезали интимные сцены из фильма "Рокетмен" (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь