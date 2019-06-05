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Среда, 05.06.2019

Мэр Омска хотела перепрыгнуть через лужу, но у нее это не получилось (Видео)

Градоначальница российского города Омск Оксана Фадина упала в грязную лужу во время объезда одного из округов своего города.  Как сообщает "Суперомск", инцидент произошел около дома на улице 20-го Партсъезда, 55, у которого ранее разрушалась стена. Осматривая дом и увидев на своем пути лужу, Фадина произнесла фразу: "Ну что, будем прыгать?" – и поскользнулась. Канал Mash сообщает, что объезд стримился пресс-службой Фадиной, но после происшествия запись была быстро стерта (как у пресс-службы, так и у местных СМИ). Тем не менее, отрывок видео с инцидентом гуляет по сети. 
УНИАН
Фото: Скриншот
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Россия, Видео, Мэр Омска, Упала в грязь, Оксана Фадина.
13:28 Сегодня Телеграф
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