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В Москве "заминировали" Госдуму

В Москве "заминировали" Госдуму
17:04 Сегодня Телеграф Фото: www.vladtime.ru

Москву "накрыла" волна сообщений о псевдо-заминированных объектах инфраструктуры, среди которых и Государственная Дума РФ.

Как стало известно, в среду, 5 июня, в столице России возобновились сигналы о "заминированных" объектах города.

На данный момент поступило около 50 сообщений об угрозах взрыва, все они проверяются на достоверность. Точно известно, что среди пораженных "минерами" зданий и Госдума РФ.

Пока неизвестно, какие еще объекты проверяются силовыми структурами на наличие бомб и взрывных веществ, а также ведется ли эвакуация населения.

Взрыв на оборонном заводе в РФ: в Минздраве уточнили число пострадавших

Секретный источник Интерфакс сообщил, что пока большая часть сигналов оказались ложными. Официальных подтверждений этих данных информагентство не имеет.

Ранее стало известно о якобы заминированных двух отелях Москвы и знаменитого торгового центра "Охотный ряд".

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Россия, Полиция, Бомба, Минирование, Госдума РФ.
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