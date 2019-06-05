В Москве "заминировали" Госдуму

Москву "накрыла" волна сообщений о псевдо-заминированных объектах инфраструктуры, среди которых и Государственная Дума РФ.

Как стало известно, в среду, 5 июня, в столице России возобновились сигналы о "заминированных" объектах города.

На данный момент поступило около 50 сообщений об угрозах взрыва, все они проверяются на достоверность. Точно известно, что среди пораженных "минерами" зданий и Госдума РФ.

Пока неизвестно, какие еще объекты проверяются силовыми структурами на наличие бомб и взрывных веществ, а также ведется ли эвакуация населения.

Секретный источник Интерфакс сообщил, что пока большая часть сигналов оказались ложными. Официальных подтверждений этих данных информагентство не имеет.

Ранее стало известно о якобы заминированных двух отелях Москвы и знаменитого торгового центра "Охотный ряд".