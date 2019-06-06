В МИД РФ не понимают позицию Украины по "минском" и "нормандском" форматах

Лавров заявляет, что после избрания Зеленского начать роботу в "нормандском формате" с чистого листа не получится.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что начать роботу в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция и РФ) после избрания президентом Украины Владимира Зеленского с чистого листа не получится.

Как сообщили в пресс-службе МИД России, об этом он сказал в интервью телеканалу РБК, отвечая на вопрос, при каких условиях возможно встреча президентов России и Украины.

"Мы пока даже не знаем, какая политика будет у нового руководства Украины на направлении Минских договоренностей и в целом на российском направлении. Оттуда звучат достаточно размытые сигналы", - сказал Лавров.

В частности, он упомянул заявления главы администрации Зеленского о том, что надо проводить референдум о том, возобновлять ли переговоры с Россией.

"Я даже не понял, о каких переговорах идет речь, потому что, если брать Донбасс, то переговоры были в рамках Контактной группы и "нормандского формата". Это не переговоры с Россией. Переговоры в "нормандском формате" президент Зеленский подтвердил. Вроде как это уже отмечено, но непонятно, с каких позиций и на чем будет основываться продолжение работы "нормандской четвёрки". Если с чистого листа, то это не получится", - отметил Лавров.

По его словам, в "нормандском формате" на уровне четырех лидеров за последние четыре года были достигнуты конкретнейшие договоренности о разведении сил и средств в трех конкретных пилотных районах на линии соприкосновения и об оформлении процедуры вступления в силу закона об особом статусе Донбасса в увязке с проведением на этих территориях выборов".

"И то и другое было предметом конкретных договоренностей лидеров. Они поручили оформить эти договоренности на бумаге. До сих пор этого не сделано. Поэтому перед тем, как собираться в "нормандском формате" в очередной раз, надо, как минимум, с уважением отнестись к этому форуму и оформить в юридическом смысле то, о чем договаривались раньше", - сказал Лавров.

"Повторю, нам важно понять, как все эти обещания новых подходов и идей будут воплощены в какие-то конкретные позиционные предложения. Президент Украины Зеленский упоминал об обмене удерживаемых лиц. Я считаю, это перспективная тема. Мы всегда выступали за неукоснительное выполнение требований Минских договоренностей об обмене всех на всех", - добавил глава российского МИД.

Как сообщалось ранее, 30 мая президент Украины Владимир Зеленский обсудил в Киеве с министрами иностранных дел Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом "креативные идеи" по реализации Минских соглашений.

После встречи Маас заявил, что эксперты стран "нормандского формата" обсудят пути ускорения установления мира на Донбассе.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк выразил предположение, что встреча лидеров стран "нормандского формата" может состояться в середине июля.