Путин о возможной встрече с Зеленским: А я что, отказывался?

Путин заявил, что не отказывался от контактов с Зеленским.

Президент России Владимир Путин заявил, что не отказывался встречаться с новым президентом Украины Владимиром Зеленским.

"А я что, отказывался? Мне никто не предлагал",- сказал Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума в пятницу.

Он добавил, что от контактов с украинским руководителем Россия не отказывается.

"Мы не отказываемся от контактов, будем работать", - сказал российский лидер.

Также Путин отметил, что высказывания Зеленского о России как о "враге" стали причиной отсутствия поздравления его со вступлением в должность.

"Вы понимаете, он до сих пор продолжает определенную риторику: называет нас врагами, агрессорами. Но он как-то должен определиться в том, чего он хочет добиться, чего он хочет сделать", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума в пятницу.