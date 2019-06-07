Путин хочет оградить от санкций товары первой необходимости и энергетику

Российский лидер намерен провести демилитаризацию ключевых сфер глобальной экономики и торговли.

Президент России Владимир Путин предложил оградить от санкций энергетический сектор.

Как передает корреспондент, об этом он сказал в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

«В качестве первого шага предлагаем, говоря терминами дипломатии, провести своего рода демилитаризацию ключевых сфер глобальной экономики и торговли, а именно, оградить от торговых и санкционных войн поставки товаров первой необходимости – лекарств, медицинского оборудования, а также систем для ЖКХ, энергетики, которые позволяют снижать нагрузку на окружающую среду и климат», - сказал Путин.

По его словам, речь идет о сферах, которые важны для жизни и здоровья миллионов людей на планете.

В то же время он заявил, что проект строительства газопровода «Северный поток-2» в обход Украины призван повысить энергобезопасность Европы и создать новые рабочие места. «Он полностью отвечает национальным интересам всех участников - и европейцев, и России. Если бы не отвечал, мы бы не увидели там европейских партнеров, ну кто туда насильно притащит. Пришли, потому что заинтересованы в реализации этого проекта», - сказал российский президент.